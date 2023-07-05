الفنان عابد عناني: المخرج محمد أمين لديه عالم سينمائي خاص.. و«أفلامه بتعيش»

أعرب الفنان عابد عناني عن سعادته بتعاونه مع المخرج محمد أمين، في فيلم «أصل الحكاية»، الذي انطلق تصويره مؤخرًا بمشاركة عدد كبير من النجوم، ومن المُقرر طرحه في دور العرض مطلع العام المُقبل.

وقال عابد عناني، لـ«الوطن» إنّ سينما محمد أمين تتبنى قضايا موجودة بالمجتمع باختلاف مراحله وكذلك التطور التكنولوجي، بداية من «فيلم ثقافي» مرورًا بـ«فبراير الأسود» وغيرها، فهو مهموم بالمشكلات والقضايا المجتمعية أغلب الوقت، ويسعى لمُناقشة ما يُعانيه الناس من خلال السينما، فأفلامه تُشبه أفكاره، وبالتالي متسقة مع نفسها جدًا، وتشعر أن لها طابع خاص ومُميز، قد تكون أقرب إلى السينما الذاتية.

عابد عناني: أفلام محمد أمين تعيش طويلا

وتابع أنّ الجمهور يُدرك جيدًا طبيعة سينما محمد أمين، مهما كان الأبطال في أفلامه، فهو لديه عالم خاص، وغالبية الممثلين لديهم اهتمام للتواجد معه في أي فيلم، لا سيما وأنها تعيش لسنواتٍ طويلة، مثل «فيلم ثقافي» الذي ما زال حاضرًا رغم مرور أكثر من 20 عامًا على عرضه الأول، وعلى اختلاف الأجيال، لا زال تاركًا بصمته، كونه يناقش مسألة اجتماعية إنسانية نوعًا ما.

أبطال فيلم أصل الحكاية

فيلم «أصل الحكاية» بطولة خالد الصاوي، شيري عادل، وبيومي فؤاد، وكريم عفيفي، هالة فاخر واَخرين، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.