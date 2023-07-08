مواعيد وأسعار قطار التالجو من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس

بداية من أمس الجمعة تحرك قطار تالجو فاخر رقم 2027 من محطة القاهرة الساعة 7 مساء ليصل محطة الإسكندرية الساعة 9.30 مساء، جاء ذلك بعد تشغيل قطار التالجو من القاهرة للإسكندرية والعكس وذلك لتسهيل السفر للمصيف إذ يتوافد على الإسكندرية أعداد كبيرة من المصطافين خلال أشهر الصيف لتوفير وسيلة مواصلات مميزة توفرها هيئة السكك الحديدية.

مواعيد جديدة

كما تحرك قطار تالجو فاخر رقم 2026 من محطة الإسكندرية الساعة 6.50 مساء ليصل محطة القاهرة الساعة 9:20 مساء.

بالإضافة إلى المواعيد السابقة لقطارات التالجو الإسكندرية القاهرة التي جرى تشغيلها بداية الشهر الماضي وهي قطارات التالجو أرقام (2023/2025 و2022/ 2024) يومياً بين القاهرة الإسكندرية، والعكس بنفس مواعيدها الحالية على أن يتم قيام قطار 2022 (الإسكندرية / القاهرة) من محطة الإسكندرية الساعة 9.00 صباحاً فقط أيام الجمع والعطلات وباقي أيام الأسبوع، أي أن ذلك يشهد تعديل عن الأيام الأخرى بتأخير ساعتين وهو ما يتناسب مع حركة الإجازات التي تحتاج إلى تأخير في مواعيد السفر.

المواعيد الكاملة لقطار التالجو

من القاهرة إلى الإسكندرية: «8 صباحًا يصل 10 ونصف صباحًا، ومن 2 ظهرًا يصل 4 ونصف عصرًا».

من الإسكندرية إلى القاهرة: «7 صباحاً يصل 9.35 صباحا، ومن 2 ظهرًا يصل 4 ونصف عصرًا».

من محطة القاهرة «الساعة 7 مساء ليصل محطة الإسكندرية الساعة 9.30 مساء».

من محطة الإسكندرية «الساعة 6.50 مساء ليصل محطة القاهرة الساعة 9:20 مساء».

مميزات قطار التالجو

ويتميز قطار التالجو القاهرة الإسكندرية والعكس بعدة مميزات مريحة عن قطارات الإسكندرية الأخرى خلال السفر بالتحديد خلال فترة الصيف وبالتزامن مع رحلات المصيف المنتظرة، وهي كالتالي:

- وجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية.

- كراسي مخصصة لذوي الهمم.

- وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى ومركزية بعربات الدرجة الثانية وكذا نظام WiFi.

أسعار قطار التالجو

يبلغ سعر تذكرة قطار التالجو من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس، الدرجة الأولى 225 جنيهًا بينما سعر تذكرة الدرجة الثانية 150 جنيهًا.