تعرف على مواعيد قطار التالجو الجديد على خط «القاهرة – الإسكندرية»

حدّدت هيئة السكك الحديدية، مواعيد قطار التالجو الجديد على خط «القاهرة – الإسكندرية»، موضحة أنه تقرر إضافة قطار ثالث للوجه البحري، في إطار حرصها على توفير أفضل الخدمات لجمهور الركاب، مؤكدة أن هذه النوعية من القطارات تقدم خدمات على مستوى متميز للركاب سواء في حركتها السريعة أو تجهيزاتها من الداخل.

مواعيد قطار التالجو الجديد على خط «القاهرة – الإسكندرية»

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد قطار التالجو الجديد على خط «القاهرة – الإسكندرية»، وفق ما أعلنت عنه هيئة السكة الحديد في تقرير لها:

مواعيد قطار رقم 2027

- يقوم من محطة القاهرة في تمام الساعة السابعة مساءً.

- يصل إلى محطة سيدي جابر الساعة التاسعة و14 دقيقة مساءً.

- يتحرك من محطة سيدي جابر الساعة التاسعة و23 دقيقة مساءً.

- يصل إلى محطة الإسكندرية الساعة التاسعة والنصف مساءً.

مواعيد قطار رقم 2026

- يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 6:50 مساءً.

- يصل إلى محطة سيدي جابر الساعة 6:58 مساءً.

- يتحرك من محطة سيدي جابر الساعة 7:05 مساءً.

- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 9:20 مساءً.

وفي سياق متصل، أشاد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، بإضافة قطار ثالث على خط «القاهرة - الإسكندرية» من نوعية التالجو، موضحاً لـ«الوطن»، أن ذلك يعد بمثابة تجديد لمنظومة هيئة السكك الحديدية، خاصة وأن هذه النوعية من القطارات تقدم خدمات لم تكن موجودة في القطارات الحالية.