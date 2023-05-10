مصر تستقبل قطار التالجو السادس لتشغيله على خط السكة الحديد

استقبلت مصر قطار التالجو السادس، في إطار حرص هيئة السكك الحديدية على إضافة نوعيات جديدة من القطارات التي تقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، خاصة وأن نوعية قطارات التالجو تتميز بوسائل أمان عالية ومزودة بكاميرات مراقبة، فضلاً عن مرونتها على خط السكة الحديد.

التجارب الأولية لقطار التالجو

من المقرر أن يخضع قطار التالجو السادس للتجارب الأولية التي تسبق عملية تشغيله فعلياً على خط السكة الحديد، ومن المقرر أن يتم تشغيله على خط الوجه البحري.

قالت هيئة السكك الحديدية، في تقرير لها، إن قطار التالجو له العديد من المميزات، أولها أنه يمتاز بتقنيات حديثة متطورة، ومُصمم بطريقة تُعطى للقطارات ثباتاً أثناء المسير في المنحنيات، ويحقق أكبر قدر من الراحة للركاب.

مزايا قطار التالجو

ومن ضمن مزايا قطار التالجو فإن العربات مصنعة من الألومنيوم المستخدم حالياً في معظم قطارات أوروبا والعالم، ومُصنع بطريقة تقلل من وزن القطار، ويوفر الوقود المستهلك في الرحلة، ومقاوم للصدأ وبالتالي لا يتآكل من المياه المستخدمة في نظافة القطارات وصيانتها.

كما أنه يوفر أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب، وتوجد به شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى، وتوجد شاشات مركزية في عربات الدرجة الثانية، ومزود بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب، ودورات مياه بأحدث تصميم، ويراعي ذوي الهمم ولهم مقاعد مخصصة ودورات مياه مخصصة لهم بعربة البوفيه.