بدء تشغيل قطار التالجو يوميا على خط «القاهرة - الإسكندرية».. اعرف المواعيد

تبدأ هيئة السكة الحديد، تشغيل قطارات التالجو يوميا على خط «القاهرة - الإسكندرية»، انطلاقا من حرصها على تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب، بالتزامن مع وصول القطارين الخامس والسادس من هذه النوعية من القطارات.

وأضافت الهيئة في تقرير لها، أنّ القطارات التي يتم تشغيلها تحمل أرقام «2023/2025 و2022/ 2024»، وهذه النوعية من القطارات صُممت بشكل يمنحها ثباتا أثناء السير في المنحنيات وتحقيق أقصى قدر من الراحة.

مواعيد قطار تالجو «القاهرة - الإسكندرية»

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد قطار تالجو «القاهرة - الإسكندرية»، كما يلي.

- يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:00.

- يمر بمحطة بنها الساعة 8:35.

- يمر بمحطة طنطا الساعة 9:40.

- يمر بمحطة سيدي جابر الساعة 10:14 ويتحرك منها الساعة 10:23.

- يصل إلى محطة الإسكندرية الساعة 10:30.

مواعيد قطار رقم 2024 «الإسكندرية - القاهرة»

- يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 14:00

- يصل إلى محطة سيدي جابر الساعة 14:08 ويتحرك منها الساعة 14:17.

- يمر على محطة دمنهور الساعة 14:55.

- يمر أيضاً على محطة طنطا الساعة 15:21 ويتحرك منها الساعة 18:00.

- يمر على محطة بنها الساعة 15:57.

- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 16:30.

مميزات عربات قطار التالجو

- عربات قطار التالجو مصنعة من الألومنيوم.

- نوعية العربات تقلل وزن القطار.

- توفر الوقود المستهلك فى الرحلة.

- لا يتآكل القطار من المياه المستخدمة في أعمال النظافة وصيانتها.

- توفر القطارات الجديدة أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب.

- القطارات مزودة بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب.

وأشارت هيئة السكك الحديدية، إلى أنّه تقرر قيام قطار رقم 2022 «الإسكندرية - القاهرة» من محطة الإسكندرية الساعة 9.00 صباحا فقط أيام الجمع والعطلات.