«مصر للطيران» تُسير 21 رحلة لإعادة الحجاج إلى أرض الوطن اليوم
كتب:
عبده أبوغنيمة
10:56 ص | السبت 08 يوليو 2023
عدد من الحجاج على طائرة مصر للطيران.. صورة أرشيفية
تسير اليوم، شركة مصر للطيران، 21 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام، إلى أرض الوطن، بواقع 8 رحلات من جدة، و9 رحلات من المدينة، و2 رحلة «جدة - برج العرب»، و2 رحلة «جدة – باماكو».
وتنقل الرحلات الـ21 حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي وقرعة الإسكندرية والبحيرة وتضامن المؤسسة والترانزيت وحج الأجانب والأفراد وتأشيرات العمل وحجاج دولة مالي.