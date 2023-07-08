«مصر للطيران» تُسير 21 رحلة لإعادة الحجاج إلى أرض الوطن اليوم

تسير اليوم، شركة مصر للطيران، 21 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام، إلى أرض الوطن، بواقع 8 رحلات من جدة، و9 رحلات من المدينة، و2 رحلة «جدة - برج العرب»، و2 رحلة «جدة – باماكو».

وتنقل الرحلات الـ21 حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي وقرعة الإسكندرية والبحيرة وتضامن المؤسسة والترانزيت وحج الأجانب والأفراد وتأشيرات العمل وحجاج دولة مالي.