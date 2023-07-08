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«مصر للطيران» تُسير 21 رحلة لإعادة الحجاج إلى أرض الوطن اليوم

كتب:

عبده أبوغنيمة
10:56 ص | السبت 08 يوليو 2023
عدد من الحجاج على طائرة مصر للطيران.. صورة أرشيفية

عدد من الحجاج على طائرة مصر للطيران.. صورة أرشيفية

تسير اليوم، شركة مصر للطيران، 21 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام، إلى أرض الوطن، بواقع 8 رحلات من جدة، و9 رحلات من المدينة، و2 رحلة «جدة - برج العرب»، و2 رحلة «جدة – باماكو».

وتنقل الرحلات الـ21 حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي وقرعة الإسكندرية والبحيرة وتضامن المؤسسة والترانزيت وحج الأجانب والأفراد وتأشيرات العمل وحجاج دولة مالي.

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بقلم عبده أبوغنيمة