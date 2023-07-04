«مصر للطيران» تسير 14 رحلة جوية لإعادة حجاج بيت الله الحرام اليوم
كتب:
أيمن حمزة
12:43 م | الثلاثاء 04 يوليو 2023
مصر للطيران
تواصل الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران الجسر الجوي الذي بدأته لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، إذ تسير الشركة اليوم 14 رحلة جوية بواقع 7 رحلات من جدة، 5 رحلات من المدينة، ورحلتان من «جدة - باماكو».
يأتي ذلك من أجل عودة حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة السياحة والأثار ووزارة الصحة وقرعة الدقهلية والتضامن والترانزيت والسياحة وحج أجانب وأفراد وتأشيرات العمل وحجاج دولة مالي.