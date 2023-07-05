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«مصر للطيران» تسير 18 رحلة جوية لإعادة حجاج بيت الله الحرام اليوم

كتب:

أيمن حمزة
11:03 ص | الأربعاء 05 يوليو 2023
مصر للطيران تواصل جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي الحجازية المقدسة

مصر للطيران تواصل جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي الحجازية المقدسة

تسيّر الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم، 18 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن.

وأعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أنّ رحلات اليوم تهدف لعودة حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الزراعة ووزارة الكهرباء ووزارة التضامن وقرعة جنوب وشمال سيناء وقرعة الوادى الجديد وقرعة الدقهلية وقرعة أسيوط وقرعة الجيزة وقرعة الفيوم وقرعة كفر الشيخ وقرعة الإسكندرية وتضامن دمياط والمؤسسة، والترانزيت وحج الأجانب والأفراد وتأشيرات العمل وحجاج دولة مالي.

وأكد مصدر في شركة مصر للطيران، أنّ رحلات العودة اليوم هي الأكبر من حيث العدد منذ انطلاق رحلات الجسر لإعادة الحجاج من الأراضي الحجازية إلى مصر.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.