«مصر للطيران» تُسير 20 رحلة جوية اليوم لنقل حجاج بيت الله الحرام

أعلنت شركة مصر للطيران عن تسيير 20 رحلة جوية، اليوم، لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بواقع11 رحلة من جدة و7 رحلات من المدينة ورحلة من جدة لأسوان وأخرى من جدة إلى باماكو لعودة حجاج بعثة وزارة الداخلية.

مصر للطيران تسير اليوم 20 رحلة جوية لعودة الحجاج

واشارت الشركة إلى أن الرحلات من المقرر أن تقل حجاج قرعة أسيوط والغربية والمنوفية وتضامن القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والبحيرة والدقهلية والترانزيت والسياحة وحج الأجانب والأفراد وتأشيرات العمل وحجاج دولة مالي.

الفريق عباس حلمى يشدد على ضرورة تقديم أفضل خدمة لحجاج بيت الله الحرام

كان الطيار يحي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، شدد على ضرورة تقديم أفضل خدمة لحجاج بيت الله الحرام تنفيذا لتعليمات الفريق عباس حلمىي وزير الطيران المدني، بضرورة تقديم أفضل خدمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات.