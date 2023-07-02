«مصر للطيران» تسيّر 14 رحلة جوية لإعادة ضيوف الرحمن إلى القاهرة اليوم

تسيّر الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، اليوم، 14 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، بواقع 9 رحلات «جدة - القاهرة»، و5 رحلات من المدينة إلى القاهرة، لعودة حجاج بعثة وزارات الداخلية والطيران المدني والسياحة والآثار، والترانزيت وحج أجانب وأفراد وتأشيرات العمل.

وكان الطيار يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، شدد على تقديم الدعم الكامل لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسيدات، تنفيذا لتعليمات الفريق عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة للحد من انتشار الأمراض الفيروسية، وتقديم خدمات الحجر الصحي لجميع العائدين من الخارج وفي مقدمتهم العائدين من الأراضي الحجازية المقدسة.