حياة كريمة تطلق قافلة طبية في أسيوط.. 7 تخصصات وصرف الأدوية مجانا

تطلق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، عددا من القوافل الطبية بشكل دوري في المحافظات والقرى المختلفة، من أجل توفير الخدمة الطبية المجانية للأهالي الأكثر احتياجا في تلك القرى.

التخصصات الطبية بالقافلة

وتُطلق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، اليوم السبت، قافلة طبية متوجهة لمحافظة أسيوط، وتحديدا في قرية الصبحة بالقوصية، وتضم القافلة عددا من التخصصات الطبية المختلفة والمتنوعة لخدمة الأهالي هناك، وجاءت التخصصات الطبية المتوافرة في القافلة على النحو التالي:

- الأطفال

- الباطنة

- القلب

- العظام

- الأشعة والتحاليل

- الأسنان

- تنظيم الأسرة

صيدالية علاجية

توفر القافلة الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة الرئاسية، صيدلية تتوافر بها كل أنواع العلاج، من أجل صرف الدواء اللازم للأهالي في القرية بالمجان، من أجل التخفيف عليهم، حيث تعمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة على تطوير الريف المصري والتخفيف عن الأهالي هناك من خلال دعم القرى الفقيرة والمحافظات الحدودية على مختلف الأصعدة، كالصعيد الصحي والصعيد التعليمي والصعيد الخدمي وصعيد البنية التحتية.

جدير بالذكر أن برنامج القوافل الطبية لحياة كريمة في محافظة أسيوط خلال الشهر الجاري، على النحو التالي: قرية أم القصور بمنفلوط يومي 12، 13 يوليو، قرية بني رافع بمنفلوط، يومي 15 و16، ويومي 18، 19 يوليو بقرية بني شعران بمنفلوط، ويومي 22، 23 بقرية نجع عبد الرسول، وقرية الشناينة بمركز صدفا يومي 25، 26، وقرية البربا بمركز صدفا يومي 29، 30.