الأوراق المطلوبة للتقديم بمدارس التمريض الفني في الدقهلية.. يبدأ اليوم

أكد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن 20 مدرسة تمريض بمراكز المحافظة بدأت، اليوم السبت، في استقبال أوراق التقديم بها، وذلك بمجموع من 270 إلى 280 درجة لمدة يومين، وبعدهما يتم تقديم أصحاب المجاميع الأقل.

أوراق الالتحاق بمدارس التمريض بالدقهلية

وحدد «مكين»، في بيان له، أوراق التقديم لـ مدارس التمريض الفنية بالدقهلية بمختلف الإدارات، وهي:

- صورة ضوئية من الوجهين لاستمارة الشهادة الإعدادية بدون قشط أو شطب.

- صورة ضوئية من شهادة الميلاد الكمبيوتر.

- 6 صور شخصية فوتوغرافية للطالبة يتم تقديمها عند إجراء الاختبارات.

- صورة بطاقة الرقم القومي للوالد أو ولي الأمر.

- شهادة بأن الطالبة من أبوين مصريين.

- شهادة حسن سير وسلوك من آخر مدرسة كانت بها.

- طلب التحاق.

- استمارة كشف الهيئة.

- استمارة الإملاء.

- استمارة الاختبار النفسي.

- صورة كربونية من الإيصال الحكومي لشراء الملف.

- إقرار بعدم الزواج أثناء فترة الدراسة.

- إقرار تأدية الامتحان في أي مركز تحدده الإدارة.

- إقرار بتقديم اصول المستندات المطلوبة في حال قبول الطالبة.

- إقرار علي ولي الأمر بأن الطالبة لا تعتبر مقبولة إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة.

- إقرار بعدم المطالبة بالتحويل من مدرسة لأخرى، أو من محافظة لأخرى طوال فترة الدراسة.

تقديم أوراق الالتحاق لمدارس التمريض بالدقهلية

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه يُجرى تقديم الملف من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف ظهرا طوال الأيام المحددة من قبل الوزارة، من اليوم السبت حتى يوم 22 يوليو الجاري.