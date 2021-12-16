ضبط كيان تعليمي دون ترخيص في الدقهلية.. يزور شهادات تمريض وسياحة ولغات

ألقت قوات الأمن في محافظة الدقهلية، القبض على أحد الأشخاص لإدارته كيانا تعليميا غير مرخص، يستخدمه في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات جامعية، والترويج لشهادات تزعم حصولهم على دورات تدريبية مقابل مبالغ مالية.

النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكل صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، إذ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إدارة أحد الأشخاص، مقيم في محافظة الدقهلية، كيانا تعليميا دون ترخيص، موجود في دائرة مركز شرطة أجا، واتخاذه وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات جامعية.

العثور على شهادات مزورة وأختام

وأفادت المعلومات كذلك بترويجه شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية وتدريبية في مجالات «التمريض - السياحة والفنادق - الحاسب الآلي - اللغات» وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمستشفيات والمؤسسات والهيئات الحكومية بالداخل والخارج، وتمكن خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش المقر المشار إليه تم ضبط (كمية من الشهادات المزورة بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد – عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة – 2 دفتر استلام نقدية – 2 هاتف محمول بفحصهما تبين احتواءهما على أدلة تُشير إلى نشاطه غير المشروع)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.