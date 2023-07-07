تنسيق وشروط القبول بمدرسة تمريض تفهنا الأشراف بنين في الدقهلية

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع شمال شرق الدلتا، عن الموافقة على قبول دفعة جديدة «بنين» بمدرسة التمريض بمستشفى المبرة بميت غمر ومقر المدرسة في قرية تفهنا الأشراف للعام الدراسي 2024/2023، إذ يجرى فتح باب التقديم الإلكتروني لمدة أسبوع من غد السبت ويستمر حتى 14 يوليو بحد أدنى للمجموع 250 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023.

رابط التقديم لمدرسة تمريض تفهنا الأشراف

وأوضحت الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع شمال شرق الدلتا في بيان، أنه يمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بمدرسة التمريض بمستشفى المبرة بميت غمر ومقر المدرسة في قرية تفهنا الأشراف «بنين» التقديم عن طريق الرابط الخاص بالتقديم المدارس التمريض على مواقع الهيئة العامة للتأمين الصحي http://www.hlo.gov.eg/Ar/pages/default.aspx

أو عن طريق الرابط المباشر

http://41.33.97.115/NursingSchool/request.aspx

خطوات التقديم الإلكتروني بمدرسة تمريض تفهنا الأشراف

بعد فتح الرابط يظهر به شروط التقديم في المدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2024/2023 وبياناتها كالتالي:

- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في ذات علم التقدم مع دراسة اللغة الانجليزية لغة أولى أو ثانية.

- أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة المذكورة.

- الاسم رباعي.

- عنوان السكن الحالي.

- المركز الإداري بالمحافظة التابع لها المدرسة المتقدم بها.

- الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة فى نفس المركز.

- رقم تليفون الطالب.

- رقم تليفون ولى الأمر.

- الجنسية مصري وشهادة حسن سير وسلوك.

في حالة عدم مطابقة بيانات الطالب مع الشروط المعلنة لن يتم النظر فى الأوراق للطلب المقدم من خلال الرابط، ويتم إدخال كافة البيانات المطلوبة للطالب مع ضرورة تحديد العنوان الفعلي، ويكون الحد الأدنى لتقديم للمجموع 250 درجة والالتزام فى القبول بالمجاميع الأعلى أولا ثم اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي.

ملف التقديم بمدرسة تمريض تفهنا الأشراف

يتم رفع صور ملف PDF يحتوي علي:

- صورة شهادة الميلاد

- صورة شخصية حديثة للطالب.

- صورة الشهادة الإعدادية.

- صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر وتكون سارية.

- إيصال مرافق لولى الأمر.

- بيان درجات للصفين الأول والثاني من نفس المدرسة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية.

- شهادة حسن سير وسلوك.

في حالة استيفاء المستندات الورقية ومطابقتها للأوراق سيثم ظهورها على اللينك ويتم التوجه إلى المدرسة وسيتم مراجعة الملفات.

بعد انتهاء موعد التقديم بمدرسة التمريض في تفهنا الأشراف.

يتم طباعة بطاقة الترشيح الخاصة بالطالب من الموقع بعد التسجيل لتقديمها للمدرسة التي تم الترشيح لها.

يتم بعد ذلك تحديد مواعيد الاختبارات والكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

شروط وقواعد الدراسة بمدرسة التمريض في تفهنا الأشراف

- مدة الدراسة 5 سنوات دراسية.

- عدد المفصل من 25 الى 30 طالبا.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية حسن الدير والسلوك ومقيم بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

- الحصول على الشهادة الإعدادية الحديثة اللغة الإنجليزية للعام الدراسي 2022/2023 بحد أدني 250 درجة.

- أن يكون الطالب حاصل على الشهادة التعليم الأساسي من إدارة ميت غمر التعليمية بمحافظة الدقهلية.

- ألا يكون الطالب متزوج ولا يتزوج خلال فترة الدراسة «الخمس سنوات»

اختبارات على الطالب اجتيازها بمدرسة تمريض تفهنا الأشراف

1- اختبار الإملاء فى اللغة العربية ويشترط الحصول على 70% لاجتياز الاختبار.

2- اختبار اللغة الإنجليزية ويشترط الحصول على 70% لاجتياز الاختبار.

3- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي مع الحصول على 70% كشرط النجاح.

كشف الهيئة بمدرسة التمريض في تفهنا الأشراف

ثم يمر باختبار كشف الهيئة ويشمل قوة الملاحظة اللباقة في الحديث، سرعة الاستجابة ورد الفعل، مهارات التواصل، المعلومات العامة، الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر على عمله، حسن المظهر، سلامة النطق، التناسق بين الطول والوزن.

- الكشف الطبي: بواسطة القومسيون الطبي (كشف نظر - كشف باطني اختبار مخدرات - كشف لياقة طبية).

- في حال اجتياز المتقدمين للاختيارات السابقة يتم اتخاذ إقرارات بعدم زواج الطالب خلال فترة الدراسة مع التفرغ الكامل للدراسة.