تنسيق وشروط معهد تمريض تفهنا الأشراف بنين في الدقهلية

أعلن فرع شمال شرق الدلتا، التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي بالدقهلية، عن قبول دفعة جديدة (بنين) معهد التمريض بمستشفى المبرة بميت غمر ومقر المعهد قرية تفهنا الأشراف للعام الدراسي 2021/2022 ويكون التقديم بمقر المعهد بقرية تفهنا الأشراف مركز ميت غمر من اليوم وحتى يوم 15 يوليو الجاري وفق الجدول الذي أعدته إدارة المعهد حسب مجموع درجات الطالب، وذلك طبقا للشروط والقواعد الأتية:

1- مدة الدراسة (خمس سنوات دراسية).

2- أن يكون المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك ومقيم بمحافظة.

3- الحصول على الشهادة الإعدادية الحديثة (لغة انجليزية ) للعام 2020 / 2021 بحد أدنى (260 درجة) ويكون القبول طبقا لأعلى المجاميع.

4- أن يكون الطالب حاصل على الشهادة التعليم الأساسي من نفس المحافظة (الدقهلية).

5- لا يقل من المتقدم عن 15 عاما في 1/10/2021 عن ويجوز النزول بالسن ستة أشهر طبقا لقرار وزير الصحة.

6- ألا يكون الطالب متزوج ولا يتزوج خلال فترة الدراسة (خمس سنوات).

7- عدم النقل والتحويل من محافظة الأخرى خلال الدراسة.

ويشترط لقبول الطالب أن يجتاز الطالب الاختبارات التالية:

1- اختبار الإملاء في اللغة العربية ويشترط الحصول على سبع درجات من عشرة لاجتياز الاختبار.

2- اختبار اللغة الإنجليزية ويشترط الحصول على سبع درجات من عشرة لاجتياز الاختبار.

3- الاختبار الشخصي (قوة الملاحظة - اللباقة في الحديث - سرعة الاستجابة ورد الفعل - مهارات التواصل - المعلومات العامة - القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي).

4- الكشف الطبي : بواسطة القومسيون الطبي (كشفا نظر - كشف باطني اختیار مخدرات - كشف لياقة طبية للوظيفة).

5- الاختبار النفسي : بواسطة أخصائي أمراض نفسية - كشف الهيئة :- (الخلو من العيوب الخلقية - حسن المظهر - سلامة النطق التناسق بين الطول والوزن).

في حال اجتياز المتقدمين للاختبارات السابقة يتم اتخاذ القرارات الآتية :

1- على الطالب وولي الأمر بقبول التكليف في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل، وطبقا لما تحدده الهيئة ووزارة الصحة والسكان.

2- عدم زواج الطالب خلال فترة الدراسة.

3- عدم النقل من معهد لآخر أثناء فترة الدراسة.

عدد الفصل من 25 إلى 30 طالبا ويتم تسديد مبلغ 100 جنيه قيمة سحب ملف التقديم بالمعهد، ويملأ بمعرفة ولي أمر الطالب (علما بأن المبلغ والملف لا يرد في حالة عدم قبول الطالب بالمعهد).

وأكد فرع شمال الدلتا، أنه يستثني أبناء شهداء الواجب الوطني من أفراد (الجيش الشرطة - الجيش الأبيض) من جميع شروط القبول ماعدا الكشف الطبي مع إحضار ما يثبت الوفاة أثناء تأدية الواجب بشهادة معتمدة ومختومة.