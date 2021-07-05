بحد أدنى 220 درجة.. شروط وقواعد القبول بمدارس تمريض الدقهلية
كتب:
صالح رمضان
10:30 م | الإثنين 05 يوليو 2021
دراجات القبول في مدارس تمريض الدقهلية 2021
أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية عن فتح باب قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض «بنات» للعام الدراسى 2021/ 2022، بحد أدنى مجموع 220 درجة وفق القواعد والشروط التي التي وضعها لقبول الطالبات الجدد وكذلك أعلنت عن الأوراق المطلوبة للقبول.
ومن جانبه، قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن القبول يتم بجميع المدارس الثانوية الفنية للتمريض بنات التابعة لمحافظة الدقهلية طبقًا للتوزيع الجغرافي، ووفق قواعد تم وضعها لقبول الدفعة الجديدة.
قواعد القبول للدفعة الجديدة بمدارس التمريض للعام الدراسي الجديد
يبدأ التقديم اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 يوليو الجاري وحتى الأحد الموافق 2 أغسطس القادم.
الأولوية تكون للأعلى مجموع ومن تنطبق عليهم الشروط.
شروط القبول في الدفعة الجديدة بمدارس التمريض كالتالي:
أن تكون الطالبة حاصلة على الشهادة الاعدادية الحديثة هذا العام 2021
لايقل السن عن 14 عاما و6 شهور
ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء الدراسة
تجتاز اختبارات القبول والكشف الطبي
سعة الفصل تتراوح من 25 الى 30 طالبة بكل فصل
وأضاف وكيل الوزارة، أنه يستثني من جميع شروط القبول ماعدا «الكشف الطبي وشهادة الوفاة أثناء تأدية الواجب الوطني بشهادة معتمدة» أبناء شهداء الواجب الوطني من الجيش والشرطة والجيش الأبيض.
وأوضح وكيل الوزارة أن المستندات المطلوبة هي:
شهادة الإعدادية 2021
شهادة الميلاد الطالبة
6 صور شخصية للطالبة
بطاقة ولى الأمر
صور ضوئية لكل مستند
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