سينما الشعب بالشرقية تعرض أفلام العيد بأقل سعر للتذكرة.. 8 حفلات باليوم

تستقبل سينما الشعب بقصر ثقافة الزقازيق خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، الزوار من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة مساء في حفلات عرض فيلم الروبي بطولة الفنان كريم عبد العزيز وذلك سعيا من وزارة الثقافة للترفيه عن المواطنين وتعزيز حقهم من الثقافة بالأعمال الفنية السينمائية وذلك من خلال أفلام العيد بسينما الشعب ذات التكلفة المنخفضة.

سعر تذكرة سينما الشعب

قال أحمد كارم مسؤول المسرح في قصر ثقافة الزقازيق بمحافظة الشرقية في حديث خاص لـ«الوطن»، أن قصر الثقافة يعرض فيلم بيت الروبي ضمن أفلام عيد الأضحى المبارك، وهو الفيلم المتاح عرضه خلال إجازة عيد الأضحى، لافتا إلى أن سعر تذكرة سينما الشعب بقيمة 40 جنيها.

فيلم العيد بيت الروبي

وأضاف «كارم» خلال حديثه أن قصر ثقافة الزقازيق يعرض فيلم بيت الروبي بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنانة نور والفنان كريم محمود عبد العزيز ونخبة من نجوم الفن، لافتا إلى أن أفلام عيد الأضحى المبارك، بسينما الشعب هو فيلم واحد وهو بيت الروبي ويتم عرضه خلال الحفلات التي تبدأ من الـ10 صباحا وحتى 12 صباحا.

8 حفلات لعرض أفلام العيد بسينما الشعب

وأوضح «كارم» خلال الحديث أن عدد الحفلات لأفلام العيد حوالي 8 حفلات بواقع حفلة كل ساعتين إذ تكون الحفلات 10 صباحا، 12 ظهرا، 2 بعد الظهر، 4 عصرا، 6 المغرب، 8 بعد المغرب، 10 مساء، 12 مساء وهي آخر الحفلات في اليوم، لافتا إلى استقبال المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.