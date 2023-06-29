210 آلاف جنيه إيرادات «سينما الشعب» في أول أيام عيد الأضحى

أعلن قصر ثقافة السينما التابع لهيئة قصور الثقافة أن إيرادات سينما الشعب، بلغت 210 آلاف جنيه في أول أيام عيد الأضحى 2023، بقيمة تذكرة لا تتجاوز 40 جنيها.

أفلام عيد الأضحى في سينما الشعب

ويعرض مشروع سينما الشعب ثلاثة أفلام جديدة في عيد الأضحى 2023 هي بيت الروبي، والبعبع وتاج، في 20 موقعًا ‏ثقافيًا ‏تابعاً لهيئة قصور الثقافة داخل 18 محافظة،‎ بأسعار مُخفضة 40 جنيهًا.

بيت الروبي

يُعرض فيلم بيت الروبي في 6 مواقع هي: (قصر ثقافة السينما، ودمنهور، وقصر ثقافة الأنفوشي ، قصر ثقافة السادات، قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، وقصر ثقافة الزقازيق بالشرقية).

فيلم البعبع

يُعرض فيلم البعبع في 6 مواقع ثقافية هي: (قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة السويس، قصر ثقافة الأقصر، قصر ثقافة كفر الشيخ، قصر ثقافة روض الفرج، قصر ثقافة المحلة).

فيم تاج

يُعرض فيلم تاج في مكتبة البحر الأعظم، قصر ثقافة شرم الشيخ، قصر ثقافة بور سعيد، قصر ثقافة أسيوط، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة الوادي الجديد، قصر ثقافة طنطا، قصر ثقافة شبين الكوم، وتبدأ مواعيد الحفلات بجميع مواقع الهيئة من 10 صباحاً حتى منتصف الليل.