انخفاض نسب إشغال شواطئ الإسكندرية لـ20% اليوم.. والحرارة تسجل 32 درجة

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، انخفاض نسب إشغال شواطئ المحافظة، اليوم السبت، لتسجل 30% على شواطئ القطاع الشرقي، و20% بشواطئ القطاع الغربي، وذلك بعدما سجلت معظم شواطئ الإسكندرية أمس في إجازة عطلة نهاية الأسبوع نسب وصلت إلى 100% من الإشغال.

وبحسب تقرير الظهيرة الصادر من إدارة مصايف الإسكندرية، فإن نسب الإشغال قلت عن أمس بسبب بداية الأسبوع، إضافة إلى ارتفاع الأمواج الملحوظ بشكل أكبر عن الأيام الماضية.

رفع رايات صفراء وحمراء على شواطئ الإسكندرية

وأكدت إدارة المصايف، أنه طبقا لتحذير هيئة الأرصاد الجوية تم رفع الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الشرقي، والرايات الحمراء غربا، ما يعني القدرة على نزول البحر في الأماكن الآمنة مع الحذر وسماع تعليمات فرق الإنقاذ.

طقس الإسكندرية اليوم

وأوضح التقرير، أن درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية سجلت 32 درجة مئوية، ما يعني أنها أجواء حارة تحتاج إلى الذهاب إلى الشواطئ، كما أن انخفاض نسب إشغال شواطئ الإسكندرية يجعلها فرصة لراغبي الاستمتاع والهروب من الحرارة مع اتباع تعليمات رجال الإنقاذ حفاظاً على سلامتهم.