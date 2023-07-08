رفع الرايات الحمراء على شواطئ غرب الإسكندرية لارتفاع الأمواج

حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، جميع المصطافين الذين توجهوا إلى الإسكندرية اليوم السبت، من ارتفاع الأمواج على شواطئ العجمي غرب الإسكندرية، حيث تم رفع الرايات الحمراء على تلك الشواطئ لتحذير المواطنين من السباحة لارتفاع الأمواج، في ظل تسجيل هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع الأمواج إلى 2.25 متر، ويزداد الشعور بذلك في الشواطئ المفتوحة غرب المدينة الساحلية.

وبحسب بيان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية اليوم، فإنه يجب على المصطافين المتوجهين إلى شواطئ الإسكندرية غربا بمنطقة العجمي، الحذر من حالة البحر غير مستقرة وارتفاع الأمواج.

رايات حمراء على شواطئ غرب الإسكندرية

وأكدت أن الرايات المرفوعة على شواطئ غرب الإسكندرية تحمل اللون الأحمر وذلك لتنبيه المصطافين بأن نزول البحر في المساحات الآمنة للسباحة مع ضرورة الاستماع لتعليمات رجال الإنقاذ.

أرقام شكاوى القطاع الغربي والعجمي

ونشرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أرقام شكاوى القطاع الغربي والعجمي وشاطئ النخيل للتعامل مع أي استفسار أو شكاوى وهي:

- 01220030103

- 01010453583

- 01225267276

- 01203686234

ارقام شكاوى شاطئ النخيل:

- 01220030103

- 01203986324

- 01220346657

- 01288676016