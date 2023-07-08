بالأسماء.. 29 مرشحا يخوضون انتخابات نقابة أطباء الدقهلية

انتهت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية لأطباء الدقهلية من إعداد الكشوف الابتدائية للمرشحين لخوض الانتخابات على مقاعد النقيب ومقاعد النقابة لأكثر من 15 سنة قيد وأقل من 15 سنة قيد نقابي، وسيتم إعلان القائمة النهائية يوم الخميس 10 أغسطس، وستجرى الانتخابات الجمعة 13 أكتوبر المقبل.

وقال الدكتور أحمد عصام، الأمين العام لنقابة أطباء الدقهلية، إن إجمالي عدد المرشحين على كافة المقاعد بلغ 25 مرشحا على جميع المقاعد سواء فوق 15 عاما قيد نقابي أو تحت 15 سنة قيد نقابي، بينهم 9 على مقعد النقيب فقط.

وأضاف أمين عام نقابة أطباء الدقهلية، في بيان له، أن فتح باب الطعون سيبدأ من يوم الاثنين المقبل 10 يوليو ولمدة 5 أيام تنتهي يوم الجمعة 14 يوليو، وذلك بعد إعلان الكشوف الابتدائية.

أسماء المرشحين على مقعد نقيب أطباء الدقهلية

ويتنافس على مقعد نقيب الأطباء 9 مرشحين وهم:

- يحيى محمد إبراهيم أحمد وشهرته يحيى رميح

- يحيى محمد أحمد الجوهري وشهرته يحيى الجوهري

- دعاء زكريا علي

- محمد أحمد ياسين العطار

- أسامة إبراهيم الشحات وشهرته أسامة الشحات

- علي توفيق جاد الله وشهرته علي توفيق

- أحمد محمد علي إبراهيم وشهرته أحمد علي

- محمد فاروق زكي العجمي وشهرته محمد العجمي

- سمير محمد عطية وشهرته سمير عطية

أسماء المرشحين على مقاعد فوق الـ15 عاما

بينما يتنافس على مقاعد فوق 15 عامًا بنقابة أطباء الدقهلية 11 مرشحا وهم:

يحيى محمد إبراهيم أحمد وشهرته يحيى رميح

عبير محمد عبدالقادر وشهرتها عبير عبدالقادر

أحمد عصام الدين شفيق وشهرته أحمد عصام

مصطفى محمود نبيه إسماعيل وشهرته مصطفى محمود نبيه

مروة سامي علي خليل وشهرتها مروة سامي

محمد حسن جاب الله وشهرته محمد جاب الله

دعاء زكريا علي وشهرتها دعاء زكريا علي

محمد أحمد ياسين العطار وشهرته محمد ياسين العطار

أمل محمد مصطفى يوسف وشهرتها أمل مصطفى

محمد فؤاد سليمان الشامي وشهرته محمد الشامي

محمد فاروق زكي العجمي وشهرته محمد العجمي

أسماء المرشحين على مقاعد تحت الـ15 عاما

كما يتنافس على مقاعد تحت 15 عامًا بنقابة أطباء الدقهلية 9 مرشحين وهم:

مأمون أمين محمد وشهرته مأمون عيسى

أحمد محمد إبراهيم وشهرته أحمد إبراهيم عياد

محمد صلاح فتح الله بركات وشهرته محمد صلاح فتح الله

ميرنا مصطفى شفيق عبدالهادي وشهرتها ميرنا شفيق

فتحي عطية السعيد غزي وشهرته فتحي غزي

إبراهيم حسن البرعي وشهرته إبراهيم حسن

أحمد محمود موسى المنير وشهرته أحمد المنير

أحمد محمد البيلي علي وشهرته أحمد البيلي

أحمد ناصر شوقي وشهرته أحمد ناصر شوقي.