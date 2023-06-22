6 مرشحين على مقعد النقيب في انتخابات التجديد النصفي بـ«الأطباء»

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات نقابة الأطباء استمرار انعقاد اللجنة بجميع النقابات لليوم الثالث وفتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح ممن يرغب للتقدم لخدمة أطباء مصر في الدورة الجديدة كما أكد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات د. مصطفي عشوب أن عمل اللجنة مستمر يومياً (حتي أيام الجمعة والسبت) إلى يوم الجمعة 30 يونيو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك طبقا للائحة المنظمة للعملية الانتخابية.

وأوضح أن العمل مستمر لتلقي طلبات الترشح بالنقابة العامة للأطباء والفرعيات يوميا بما فيها يوم الوقفة وأول 3 أيام في عيد الأضحى المبارك، وكذلك أيام الجمعة والسبت.

3 ترشيحات على مقعد نقيب الأطباء في اليوم الثاني

وأفاد أن اللجنة العامة للانتخابات تلقت في يومها الثاني 3 ترشيحات على مقعد نقيب الأطباء و9 للعضوية على جميع المستويات ليصبح إجمالي المتقدمين 34 طبيبا في الانتخابات حتي الآن، بواقع 6 أطباء على مقعد النقيب العام و28 طبيبا على مقاعد العضوية.

وجاءت أسماء الأطباء الذين قاموا بتقديم أورق الترشح في اليوم الثاني:

أسماء المرشحين في انتخابات نقابة الأطباء

-على منصب النقيب العام

د. عبد اللاه حجازي

د. أحمد حسين

د. يحيى النجار

*عضوية المجلس على مستوى الجمهورية على مقعد فوق السن

د. وليد الطاهر

د. يحيي النجار

د. اسحق صبحي الجمهورية

* عضوية مجلس على مقعد تحت السن

د. ريهام إكرام

د. محمد عبد الفتاح محمد

* عضوية المجلس على منطقة القاهرة

د.وليد الطاهر

*عضوية المجلس على منطقة وسط الدلتا

د. محمد قدري

* عضوية المجلس على منطقة شرق الدلتا

د. محمد ابراهيم عزت

*- عضوية مجلس النقابة على منطقة شمال الصعيد

د. محسن جمعة