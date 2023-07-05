وزير التعليم العالي: الدولة خصصت 800 مليون جنيه لتطوير المنظومة التعليمية

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة خصصت 800 مليون جنيه، لتطوير المنظومة التعليمية والبحث العلمي، وتأسيس البنية الأساسية في العديد من الكليات الجامعية، وتأهيل العديد من البرامج الدراسية لتكون قادرة على أداء دورها ورسالتها الأكاديمية والمجتمعية.

وأوضح عاشور، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن مصر تشهد طفرة كبيرة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن طريق تطوير المنظومة، لتلبية احتياجات سوق العمل، وتطوير المعامل البحثية، وتأهيل العديد من الكليات للاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لجودة التعليم.

تطوير البرامج الجديدة البينية لـ400 برنامج دراسي

وأشار إلى مساهمة وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي في تنفيذ العديد من المشروعات خلال الفترة الاخيرة، منها متابعة وتطوير البرامج الجديدة البينية لـ400 برنامج دراسي، من البرامج المفعلة في الجامعات المصرية الحكومية، بتمويل بلغ 2.4 مليون جنيه.

وأضاف أن مشروع تطوير تكنولوجيا المعلومات (itp) منح 2500 رخصة للصادرات الأكثر حداثة، من خلال اتفاقية ميكروسوفت لصالح الجامعات المصرية الحكومية، وتوفير خوادم لتشغيل منظومة الإنترنت في الجامعات الحكومية، وميكنة وتطوير البنية التحتية المعلوماتية للمعاهد التكنولوجية، وتوفير أجهزة ورخص حماية البيانات.

وأوضح أن مشروعات التطوير شملت تأمين الشبكات للجامعات الحكومية (firewall) بتمويل 266 مليون جنيه، بالإضافة إلى الإشراف والدعم الفني لمشروع ميكنة المستشفيات الجامعية في مرحلتيه الأولى والثانية، بالتعاون مع المجلس الأعلى لمشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.

اعتماد 93 معملاً على مستوى الجامعات المصرية

وشملت مشروعات التطوير، تأهيل المعامل للاعتماد الدولي بتمويل قيمته 63 مليون جنيه، من خلال طرح 6 دورات لتأهيل المعامل، والبالغ عددها 450 معملًا، والتحكيم والتعاقد مع 117 معملاً في مختلف الجامعات المصرية، بواقع 44 معملاً في القطاع الطبي، و73 معملًا في القطاعات الأخرى غير الطبية.

وجرى تقديم 157 دعمًا فنيًا ومتابعة للمعامل، وتسليم عدد 99 معملاً على مستوى الجامعات المصرية، واعتماد 93 معملا على مستوى الجامعات المصرية، منها 30 معملاً في القطاع الطبي، و63 معملًا في القطاع غير الطبي، والتحكيم الفني لمشاريع المعامل في الجامعات التكنولوجية، لتأهيلها للاعتماد الدولي ISO 17025/2017، وقبول عدد 4 مشروعات في مجالات الطاقة المتجددة.

تمويل تنفيذ 91 فكرة مبتكرة للطلاب

ونفذت وزارة التعليم العالي 169 مشروعاً في الجامعات المصرية، ضمن برنامج دعم التميز، بإجمالي تمويل يقرب من 62 مليون جنيه، لدعم وتمويل إنشاء 45 مركزاً للتميز البحثي والتعليمي والخدمي في 19 جامعة حكومية، ودعم وتمويل تنفيذ 91 فكرة مبتكرة للطلاب في 18 جامعة، وتمويل تطوير النظام الإداري للجامعات الحكومية، وحصول 9 جامعات على الأيزو 9001/2015.

ويتضمن برنامج دعم التميز تنفيذ 9 أساليب مبتكرة لتنمية المهارات العملية والمهنية للطلاب في 9 جامعات، ودعم وتمويل تنفيذ 6 أبحاث تطبيقية بالتعاون مع سوق العمل، ودعم وتمويل تنفيذ 9 أفكار مبتكرة للطلاب من المشروعات الابتكارية لدعم طلاب التعليم التقني في الجامعات التكنولوجية الجديدة.

دعم 60 كلية لرفع مستوى الفاعلية التعليمية

وفي مجال دعم الجودة والتأهيل للاعتماد، دعمت وزارة التعليم العالي 60 كلية لتطوير ورفع مستوى الفاعلية التعليمية، بما يضمن إمداد المجتمع بخريجين ذوي مواصفات تواكب متطلبات سوق العمل، بجانب تأهيل هذه الكليات للاعتماد البرامجي المؤسسي من هيئة ضمان الجودة والاعتماد، والمساهمة في تطوير البنية التحتية، بما يتلاءم مع المعايير الدولية في التعليم والتعلم، مع تقديم الدعم الفني اللازم لتطوير البرامج التعليمية القائمة وفقاً للمعايير الأكاديمية الدولية، والمساهمة في اعتماد 107 كليات ومعاهد عليا، و80 برنامجاً تعليمياً من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، والمساهمة في الاعتماد الدولي لـ4 برامج تعليمية من وكالة ضمان جودة ألمانية (AQAS) بدعم مالي قدره 166 مليون جنيه.

إنشاء 27 مركزاً للقياس والتقويم بالجامعات الحكومية

وشهدت الجامعات الحكومية إنشاء 27 مركزاً للقياس والتقويم، وإنشاء 175 وحدة للقياس والتقويم في الكليات، وتدريب نحو 2000 عضو هيئة تدريس سنوياً في مجال إنشاء بنوك الأسئلة، والاختبارات الإلكترونية، والتحليل الإحصائي، وبناء الاستبيانات والمفردة الاختبارية، وجدول المواصفات، وقياس نواتج التعلم، بتمويل قدره 47 مليون جنيه.

تطوير البنية التحتية الرقمية للكليات

من جهته، قال الدكتور الصاوي الصاوي أحمد، مدير مشروع متابعة البرامج الجديدة، والاستشاري بوحدة المشروعات في وزارة التعليم العالي، إن مشروع تطوير الكليات التكنولوجية يهدف لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتقديم الدعم الفني والاستشارات، وتوريد أجهزة التصحيح الإلكتروني لجميع المعاهد والجامعات التكنولوجية، وتأهيل المعاهد للتقدم للحصول على شهادة الاعتماد والجودة.

وأشار إلى تطوير كليات السياحة والفنادق في المطرية، وبورسعيد، والإسكندرية، والمحلة، وقنا، بالشراكة مع TVET، بالإضافة لتطوير المعهد الفني الصناعي والتجاري في المحلة والإسكندرية، وتنفيذ برنامج إعداد لوائح 20 برنامجا جديدا في الجامعات التكنولوجية، بتمويل مالي قدره 94 مليون جنيه.