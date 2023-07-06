«التعليم العالي»: نتطلع للاستفادة من خبرات إيطاليا والمشروعات العلمية المشتركة

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بجمهورية مصر العربية، ووفدًا من جامعتي لويجي فانفيتيلي، ونابولي فيدريكو الثاني الإيطاليتين؛ لبحث آليات التعاون العلمي والبحثي بين مصر وإيطاليا.

عمق العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط بين مصر وإيطاليا

أكد الوزير عمق العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط بين مصر وإيطاليا، مشيدًا بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في كل المجالات، وخاصة التعليمية والأكاديمية والبحثية والثقافية، معربًا عن تطلعه لمزيد من أوجه التعاون بين البلدين، لافتًا إلى أهمية استمرار المشروعات العلمية المشتركة بينهما.

وأشار وزير التعليم إلى أهمية دعم علاقات التعاون بين الجانبين، والاستفادة من الخبرة الإيطالية في المجالات الهندسية، والطاقة، والتعليم التكنولوجي، وإدارة الموارد المائية.

وزارة التعليم العالي

وخلال اللقاء، بحث الجانبان إمكانية إنشاء فرع لجامعة نابولي فيديريكو الثاني الإيطالية بمصر في برنامجي (الهندسة المدنية والمعمارية والبيئية، والفارماكولوجى)، وكذلك إنشاء فرع لجامعة لويجي فانفيتيلي في برامج (الطب، وعلوم تحليل البيانات، والتمريض)، بما يساهم في دعم علاقات التعاون بين مصر وإيطاليا في كافة المجالات، خاصة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور أيمن عاشور أن مصر تتميز بتنوع منظومة التعليم العالي، والتي تضم جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى المعاهد والأكاديميات.

وأكد اهتمام الدولة المصرية بملف إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية المرموقة دوليًا في مصر؛ بهدف تطوير نوعية التعليم مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية، وتبادل العلوم والمعرفة، وتقليل فرص اغتراب أبنائنا الطلاب في الخارج، خاصة مع منحهم فرصة الحصول على تعليم دولى متميز، وأيضًا الحصول على شهادات دولية من الجامعة الأم، وكذلك المساهمة في جذب الطلاب الوافدين من الدول المحيطة؛ للاستفادة من توافر فرص للتعليم الأجنبي من خلال هذه الفروع بجمهورية مصر العربية.

ومن جانبه، أكد السفير الإيطالي حرص الحكومة الإيطالية على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر، واصفًا العلاقات بين البلدين بالممتازة على كافة المستويات، مؤكدًا استمرار التعاون في تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين، مشيدًا بدعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية لمشروعات التعليم والبحث العلمي مع السفارة الإيطالية.

وأشاد وفد كلا الجامعتين بالطفرة الكبيرة التي شهدتها مصر على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات الماضية، والتي كانت دافعًا مهمًا لفكرة إنشاء أفرع للجامعات الإيطالية بمصر التي أصبحت تتميز بتنوع الجامعات، ودعم الشراكات مع الجامعات الدولية.

يذكر أن جامعة نابولي فيديريكو الثاني تعد واحدة من أقدم الجامعات فى إيطاليا، حيث تأسست عام 1224، وتضم الجامعة 4 كليات، وهى: كلية الطب، كلية الزراعة، كلية الفنون التطبيقية والعلوم الأساسية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ويذكر أن الجامعة حصلت في تخصص الهندسة المدنية على الترتيب 51-75 عالميًا والترتيب 2 محليًا بتصنيف شنغهاي للعام 2022، كما حصلت على الترتيب 50 عالميًا و3 محليًا بتصنيف QS للعام 2023 فى ذات التخصص، والترتيب 59 عالميًا والأول محليًا بتصنيف NTU في ذات التخصص، كما حصلت جامعة نابولي فيديريكو الثاني في تخصص الفارماكولوجي على الترتيب من 101-150 في تصنيف QS العالمي للعام 2023.