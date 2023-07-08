«أزهرية كفر الشيخ»: لا شكاوى من امتحان التوحيد اليوم

واصل الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، جولاته اليومية لتفقد سير لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم السبت، وذلك من داخل مجمع لجان الفتيات بإدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية، للاطمئنان على مدى انتظام العمل بلجان الإدارة.

متابعة سير الامتحانات بلجنة فتيات مصطفى طلخان

وتابع رئيس المنطقة سير العمل بلجنة فتيات مصطفى طلخان الثانوي بمسير، والتي تضم معها لجان معاهد فتيات كفر الطايفة، والمرابعين، والخادمية، وفتيات متبول الثانوي، وتُعقد هذه اللجان بمعهد فتيات كفر الشيخ الإعدادي، وتضم 205 طالبات، موزعين على 14 لجنة، منهم 8 لجان للأدبي، و6 لجان للقسم العلمي.

وتأتي جولات رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية المستمرة من أجل الاطمئنان على مدى انتظام سير أعمال الامتحانات بلجان الشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد المنطقة، وذلك في ظل التواجد اليومي للوفود المتواجدة من مشيخة الأزهر ورئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة، لمتابعة العملية الامتحانية بلجان المنطقة.

الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المُتبعة

ونوه رئيس المنطقة خلال جولته علي توفير البيئة والجو المناسب للطالبات لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يُحقق لهن كافة سُبل التركيز والراحة، التي تعينهن على التفوق والنجاح، وحرص على التساؤل مع الطالبات حول محتوى الأسئلة ومطابقتها للزمن المقرر لها، كما شدّد على منع الغش نهائيا، والتصدي لكافة أساليبه، متابعاً سير العمل بداخل الكنترولات الفرعية لهذه اللجان، وكذا متابعة تواجد الموجهين ورجال المتابعة بداخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولى لها، كما أكد على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المُتبعة، واتباع التعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والواردة من الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

وبنهاية الجولة أشار رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية إلى وجود غرفة عمليات بالمنطقة خاصة بمتابعة لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة سير اللجان، والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي قد تواجهها، والتعامل معها بشكل فوري، مشيراً إلي أنه لم يتم رصد أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم حول امتحان مادة التوحيد.

امتحان مادة التوحيد

يذكر أنّ اليوم الأول بمطلع الأسبوع الأخير لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية أدى فيه طلاب القسم العلمي الامتحان اليوم في مادة التوحيد.