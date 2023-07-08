الأمم المتحدة: أكثر من 9000 مدني قُتلوا خلال الأزمة الأوكرانية

أدانت الأمم المتحدة، الخسائر في صفوف المدنيين الذين سقطوا منذ بدء الأزمة الأوكرانية في 24 فبراير 2022، حيث قالت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا في بيان، إن أكثر من تسعة آلاف مدني بينهم 500 طفل قتلوا منذ بدء الأزمة الروسية - الأوكرانية، علما أن مسؤولي الأمم المتحدة صرحوا في السابق أن العدد الفعلي أكبر بكثير على الأرجح.

كالهون: نشهد اليوم مرحلة فظيعة أخرى من الأزمة الأوكرانية

وفي بيان لمناسبة مرور 500 يوم على اندلاع الأزمة الأوكرانية، قال نويل كالهون نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا: «نشهد اليوم مرحلة فظيعة أخرى من الأزمة التي تواصل إلحاق خسائر مروعة بالمدنيين الأوكرانيين».

متوسط عدد القتلى هذا العام أقل مما كان عليه في 2022

وأشار مراقبون إلى أن متوسط عدد القتلى هذا العام أقل مما كان عليه في 2022 لكنه بدأ الارتفاع مجددا في مايو ويونيو .

وفي 27 يونيو قُتل 13 مدنياً بينهم أربعة أطفال في هجوم صاروخي على كراماتورسك في شرق أوكرانيا.

وبعيدا عن خط الجبهة في مدينة لفيف قتل عشرة اشخاص في قصف فجر الخميس وصفه رئيس البلدية بأنه أكبر هجوم على البنية التحتية المدنية منذ بدء الأزمة، وأصيب 42 شخصا بينهم ثلاثة أطفال بجروح في الهجوم نفسه.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «يونيسكو» إن الهجوم كان الأول الذي يقع في منطقة محمية بموجب اتفاقية التراث العالمي وألحق أضرارا بمبنى تاريخي.