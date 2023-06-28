بلينكن: الحل الوحيد لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية إقناع بوتين بالتفاوض

قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، إن الوصول إلى معرفة كيفية إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، يكتمل بإقناع الرئيس الروسي بوتين، بالتفاوض.

طاولة المفاوضات

وأضاف «بلينكن» خلال كلمته أمام مجلس الشؤون الخارجية، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الوصول إلى طاولة المفاوضات قد ينهي الأزمة، متسائلًا: «هل يمكن أن نتواصل مع حلفائنا خلال أسبوعين ونعطي التطمينات إلى أوكرانيا قبيل الانضمام إلى الناتو».

وأوضح أن هناك مجموعة من الشركاء يعملون بشكل مواز لما سوف يتم مناقشته في مؤتمر الناتو، وهناك الكثير من المسائل الأخرى لكنني في الوقت ذاته متأكد أننا سوف نحقق هذه الأهداف.

وعن العلاقات مع الصين، قال: «على المدى القصير في أضعف الإيمان، فالأمر يتعلق بالوصول إلى ما يمكن من خلاله التوصل إلى علاقة سلمية ومثمرة، لأن الصين لن تتلاشى ونحن كذلك، لذلك يجب أن نجد طريقة للتعايش بصورة سلمية».

التنافس رسم ملامح العالم

وأشار إلى أن التنافس رسم ملامح العالم في أعقاب الحرب العالمية الثانية، لافتًا إلى أن عودة تلك التوترات سوف يؤثر في كل أنحاء العالم.