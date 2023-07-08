المخرج خالد جلال يقدم «ماستر كلاس» لأول مرة بمهرجان المسرح المصري

يقدم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ16 برئاسة الفنان محمد رياض، ولأول مرة، «ماستر كلاس» للفنان والمخرج خالد جلال، تحت عنوان «كيفية صناعة النجم.. مركز الإبداع نموذجا».

يتحدث صانع النجوم أو جواهرجي النجوم المخرج خالد جلال، خلال اللقاء عن تجربة مركز الإبداع الفني كمعمل يجري داخله تدريب وتأهيل المواهب لسوق العمل الفني من خلال مدربين وأساتذة متخصصين في كل العناصر المؤهلة لصناعة الممثل المحترف.

تفاصيل المهرجان القومي للمسرح

المهرجان القومي للمسرح المصري، ينطلق يوم 29 يوليو الجاري، ويستمر حتى 14 أغسطس المقبل، ويعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.