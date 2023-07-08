زيلينسكي في جزيرة الأفعى: سنستعيد كل شبر من بلدنا

زار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم، جزيرة «زمييني» والمعروف باسم جزيرة الأفعى التي تقع في البحر الأسود، والتي استعادتها أوكرانيا بعد أشهر من القصف المكثف علي القوات الروسية والتي كانت مسيطره عليها سابقاً، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

زيلينسكي يكرم الجنود الأوكرانيين

وتداول موقع الرئاسة الأوكرانية مقاطع فيديو علي الإنترنت ليظهر فيها تجول زيلينسكي وهو برفقة مساعديه في جزير الأفعى، وبدأ الفيديو ببعض من اللقطات علي متن قارب سريع كان علي متنه زيلينسكي قبالة سواحل الجزيرة.

وأثناء تجول زيلينسكي في الجزيرة كرم الجنود الأوكرانيين الذين لقوا مصرعهم في الجزيرة ووضع إكليلا من الزهور علي نصب تذكاري للجنود.

وظهر فيديو للرئيس الأوكراني، وهو يقول «إننا اليوم موجودين داخل جزيرة الأفعى، والتي تعد جزيرتنا التي لن يأخذها أحد مننا، كما سنستعيد كل شبر في أوكرانيا، لأننا بلد الشجعان».

زيلينسكي: أوكرانيا لن تترك شبر من أراضيها

وأضاف زيلينسكي، «كرمنا أبطالنا الجنود الأوكرانيين، الجنود الذين أفنوا حياتهم من أجل هذه الجزيرة ومن أجل تحريرها، وبالرغم من أن الجزيرة قطعة صغيرة من أرضنا وسط بحرنا الأسود، إلا أنها أظهرت مدى قوة أوكرانيا والتي لن تترك شبر من أراضيها».

وأعرب الرئيس الأوكراني عن شكره للجزيرة والتي تعد مكان النصر، وقدم كل الشكر لكل جندي من جنود أوكرانيا في اليوم الـ500 للحرب، وختم زيلينسكي «المجد لأوكرانيا... نحن نتقدم خطوات إلى الأمام وشكراً لكم جميعاً».