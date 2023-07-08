عاجل.. 12 لاعبا في قائمة غيابات الزمالك أمام فيوتشر.. دونجا وشلبي الأبرز

يستعرض «الوطن سبورت» قائمة غيابات الزمالك أمام فيوتشر، في اللقاء المقرر انطلاقه في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز للموسم الكروي 2022-2023.

قائمة غيابات الزمالك أمام فيوتشروتضم قائمة غيابات الزمالك أمام فيوتشر كلا من:

1- أحمد بلحاج (عدم الجاهزية البدنية).

2- سامسون أكينيولا (لأسباب فنية).

3- نبيل عماد دونجا (تواصل برنامجه التأهيلي بسبب الإصابة في العضلة الخلفية).

4- عبد الله جمعة (إصابة في العضلة الخلفية).

5- مصطفى شلبي (كسر في وجه القدم).

6- محمد عبد الشافي (تواصل برنامجه التأهيلي بعد إصابة الركبة).

7- محمود حمدي الونش (تواصل التأهيل بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي).

8- حسام عبد المجيد (انضمام إلى المنتخب الأولمبي).

9- حاتم سكر (انضمام إلى المنتخب الأولمبي).

10- محمد طارق (انضمام إلى المنتخب الأولمبي).

11- يوسف أسامة (تجميد حتى نهاية الموسم).

12- سيف جعفر (تجميد حتى نهاية الموسم).

تابع القائمة التي ستواجه فيوتشر في مباراة اليوم من هنا