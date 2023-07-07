عاجل.. أول رد من فيوتشر على تمرد «بوبو» للانتقال للأهلي

رد عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، على الأنباء التي تتردد في الوقت الحالي، عن تمرد محمد رضا بوبو، لاعب الفريق، من أجل الانتقال لصفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل ارتباط اسم اللاعب بالانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء، لتعويض رحيل حمدي فتحي لنادي الوكرة القطري.

فيوتشر يرد على تمرد بوبو للانتقال للنادي الأهلي

وأكد «السقا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن محمد رضا بوبو انتظم في التدريبات الجماعية اليوم، من أجل الاستعداد لمباراة الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز بصورة طبيعية، مشددا على أن اللاعب متاح للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة بصورة طبيعية، وما يتردد بشأن تمرده من أجل الانتقال إلى النادي الأهلي غير صحيح.

محمد رضا بوبو لاعب نادي فيوتشر

ويخوض النادي الأهلي مفاوضات مع نادي فيوتشر في الوقت الحالي، من أجل الحصول على خدمات محمد رضا بوبو، لتدعيم وسط ملعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد موافقة مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على التعاقد مع اللاعب.

فيوتشر يستعد لمباراة الزمالك

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر لمواجهة الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر أن تقام أحداثها مساء غد السبت، على ملعب استاد الأهلي وي السلام.