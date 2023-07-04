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عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع ثنائي فيوتشر

كتب:

محمد هانئ
12:38 ص | الثلاثاء 04 يوليو 2023
لاعبو الأهلي

لاعبو الأهلي

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن أن الثنائي محمد رضا بوبو ومحمود مرعي، لاعبا فريق فيوتشر، قد وقعا للنادي الأهلي، وينتظران حدوث اتفاق بين إدارة الفريقين لإتمام الصفقة، وتطرق للحديث عن مصير الثنائي كريم نيدفيد وسعد سمير، المعارين لصفوف فيوتشر حتى نهاية الموسم الجاري.

إبراهيم فايق: كولر طلب تواجد كريم نيدفيد في الأهلي

وقال إبراهيم فايق في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «جمهور التالتة»، المذاع على شاشة قناة «أون تايم سبورتس 2»: «كولر يرغب في بقاء كريم نيدفيد في صفوف النادي الأهلي بالموسم المقبل، بعد نهاية إعارته لصفوف فيوتشر بنهاية الموسم الجاري».

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