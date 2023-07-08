أسرة روسية تشارك في حملة نظافة شواطئ الغردقة: «بلدنا التانية»

شاركت أسرة تحمل الجنسية الروسية في حملة نظافة شواطئ الغردقة التي انطلقت فعالياتها صباح اليوم السبت، على أنغام الربابة والمزمار البلدي، بمشاركة متطوعين مصريين وأجانب، بالتنسيق مع أجهزة مدينة الغردقة، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

أسرة روسية تشارك في حملة تنظيف الشواطئ

«سيرجي» وزوجته «انستاسيه» يحملان الجنسية الروسية، من عشاق مدينة الغردقة، لم يترددا لحظة في المشاركة في حملة نظافة شواطئ الغردقة التي أطلقتها جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع أجهزة مدينة الغردقة.

ولم يمنع رضيع الزوجين الروسيين والداه من المشاركة في الحملة، حيث وضعاه في عربة الأطفال، أثناء مشاركتهما في حملة تنظيف شاطئ منطقة فلفلة جنوب الغردقة.

وعبّر سيرجي وزوجته خلال حديثها لـ«الوطن»، عن سعادتهما بالمشاركة في حملة تنظيف شواطئ الغردقة التي يقيمان فيها، حيث أكدا أن الغردقة بلدهما الثاني ويستمتعا بالإقامة فيها لما تملكه من مقومات سياحية رائعة.

حملة نظافة بشواطئ الغردقة

وانطلقت صباح اليوم السبت، حملة نظافة شواطئ الغردقة بمشاركة متطوعين مصريين وسياح أجانب، بحضور فرق الربابة والمزمار البلدي بمنطقة فلفلة جنوب الغردقة، تحت شعار «هنحافظ على شواطئنا جميلة»، بمشاركة عمال جمعية المحافظة على البيئة وعدد من المتطوعين من الأطفال والمصريين والسياح الأجانب، بالتنسيق مع أجهزة مدينة الغردقة.