إقبال سياحي على شواطئ الغردقة.. انتعاش رحلات السفاري والغوص والبراشوت

يشهد فصل الصيف في الغردقة توافدا كبيرا على الشواطئ هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، إذ تستقبل الغردقة آلاف المصطافين لما تملكه من مقومات طبيعية وسياحية وتنوع الرحلات منها رحلات بحرية ورحلات سفاري ورحلات غوص ورحلات براشوت وكايت سيرف.

كشف بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن فصل الصيف في الغردقة يشهد إقبالا كبيرا على الشواطئ، لافتا في تصريحات لـ«الوطن» إلى تنوع الرحلات في الغردقة.

رحلات بحرية

لفت «أبو طالب» إلى أن الرحلات البحرية تشهد انتشارا واسعا على شواطئ الغردقة وتضم رحلات سنوركل وغطس وتبدأ المراكب في التحرك الساعة التاسعة صباحا والعودة في الرابعة مساء وتشمل رحلات إلى الجزر والمحميات الطبيعية ومناطق الغوص والسنوركل.

رحلات سفاري

كشف عبد الفتاح مسؤل محطات سفاري بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، أن رحلات السفاري تشمل رحلات إلى صحاري الغردقة الشاسعة عبر سيارات الدفع الرباعي أو البيتش باجي وتنطلق في الساعة الواحدة ظهرا والعودة بعد غروب الشمس بهدف التعرف على ثقافة البدو المعيشة في الصحاري وزيارة لآبار وعيون المياه ومشاهدة غروب الشمس فوق الجبال والعودة بعد غروب الشمس في ظلام الليل بين دروب الجبال الشاهقة.

رحلات باراشوت

وتستغرق رحلة البراشوت نصف ساعة وتشمل جولة عبر مركب سياحي سريع يربط به البراشوت الطائر عبر سير يفتح ويغلق عبر ماكينة متصلة بموتور المركب ويرتفع البراشوت لأعلى نقطة في سماء الغردقة لمشاهدة الشواطئ من أعلى في منظر رائع.

رحلات الغوص

كشف عادل الوحش منظم رحلات الغواصة في الغردقة، أن الصيف في الغردقة يشهد توافدا كبيرا على رحلات الغواصة والتي تمتد لمدة ساعتين حيث يستمتع السياح برؤية الشعاب المرجانية والكائنات البحرية النادرة الظهور والأسماك الملونة تحت الماء وتشمل الرحلة نصف ساعة لممارسة هواية السباحة والسنوركل على شواطئ الغردقة.