انطلاق حملة لتنظيف شواطئ الغردقة بمشاركة متطوعين وسياح أجانب

أطلقت جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر، اليوم السبت، حملة نظافة لشواطئ الغردقة تحت شعار «هنحافظ على شواطئنا جميلة»، بمشاركة عمال الجمعية وعدد من المتطوعين من الأطفال والمصريين والسياح الأجانب بمنطقة شاطئ فلفلة جنوب مدينة الغردقة، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

نظافة شواطئ الغردقة

وشارك عدد من المتطوعين من المصريين والأجانب من المقيمين بمدينة الغردقة في حملة نظافة شواطئ الغردقة التي أطلقتها جمعية الحفاظ على البيئة بالبحر الأحمر حرصًا على السلامة، وشملت الحملة نظافة شاطئ فلفلة من المخلفات والزجاج المكسور والأخشاب والأكياس والبلاستيك.

مشاركة السياح في نظافة شواطئ الغردقة

وأشار الدكتور أحمد غلاب، مدير المحميات الشمالية بمحافظة البحر الأحمر، إلى أن حملة نظافة الشواطئ تحت شعار «شواطئنا جميلة» جاءت بهدف الحفاظ على شواطئ الغردقة من أي مخلفات تضر بالشعاب المرجانية والكائنات البحرية، وذلك تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مشاركة عدد من المصريين والأجانب يعكس زيادة الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية، خاصة أن الغردقة يقطنها آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة.

جاء ذلك على خلفية انتشار فيديو لأحد الأشخاص يقوم بإلقاء مخلفات على الشاطئ، وتمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض عليه بناء على تعليمات محافظ البحر الأحمر، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.