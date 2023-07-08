حكاية سور مجرى العيون.. أنشئ لنقل المياه من النيل إلى قلعة صلاح الدين

قال الدكتور عماد سليمان، مدرس الدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة، إن سبب إنشاء سور مجرى العيون كان لنقل ماء النيل إلى قلعة صلاح الدين عن طريق سواقي؛ حتى يستعملها الجنود الموجودون داخل القلعة على مدار العام، وقد ظل السور يستعمل لنقل المياه بداية من العصر الأيوبي مرورًا بالعصر المملوكي حتى عصر السلطان الغوري.

إهمال السور بعد عصر محمد علي

وأضاف مدرس الدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة، في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد» على قناة « TeN»، أنه قد تم إهمال السور بعد عصر محمد علي عندما لم يعد هناك اهتمام بقلعة صلاح الدين، وقد ظهرت بعد تلك الفترة مجموعة من الورش والمصانع الخاصة بصناعة الجلود، والتي أثرت بشكل سلبي على المكان وعلى قيمته التاريخية.

رفع ما يقرب من مليون طن من القمامة من المنطقة المحيطة بالسور

وأكد «سليمان»، أنه قد تم رفع ما يقرب من مليون طن من القمامة من المنطقة المحيطة بالسور ضمن حملة التجديد والتطوير، الذي تقوم به الدولة المصرية فيما يخص المناطق التاريخية الإسلامية في مصر، وأن هناك مجموعة من الفنادق العالمية التي يتم بنائها في تلك المنطقة وأنها ستتحول إلى مركز سياحي مهم جدًا ومنطقة جذب للراغبين في زيارة الآثار الإسلامية سواء من المصريين أو الأجانب.