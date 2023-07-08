ضبط ‏94 ألف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة.. أبرزها السير بدون تراخيص

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 94672 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

- 33832 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- 1176 مخالفة السير بدون تراخيص.

- 29 مخالفة موقف عشوائي.

- 8 مخالفات لشروط التراخيص.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.