وكيل «صحة مطروح»: تطوير مستشفى سيوة لخدمة 45 ألف مواطن وزائري المدينة

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه جرى وضع خطة تطوير لمستشفى سيوة المركزي لرفع كفاءته في مختلف المجالات من تطوير للمباني ودعم بالأجهزة والآلات والفرش الطبي والاهتمام الشديد برفع مستوى المستشفيات بالمحافظة، ومنها مستشفى سيوة التي تقدم الخدمات الطبية لأكثر من 45 ألف نسمة، بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من زائري المدينة من السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية على مدار العام.

متابعة ميدانية لمستشفى سيوة

وتابع وكيل وزارة الصحة بمطروح من خلال المرور الميداني، اليوم السبت، على مستشفى سيوة المركزي، بحضور الدكتور إبراهيم الدميري، مدير عام طب الأسنان، والدكتور محمود حبيب، مدير المستشفى، احتياجات المستشفى وانتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث تزامنا مع الإقبال الكبير للوافدين من مختلف بلاد العالم لزيارة مدينة سيوة، والاستمتاع بطبيعتها الخلابة والاستفادة من أماكن السياحة العلاجية.

9 حضانات و10 أسرّة طوارئ

وبدأ «سالم» جولته بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى سيوة والذي يعمل بعدد 10 أسرّة لاستقبال الطوارئ والحوادث، وقسم العناية المركزة الذي يعمل بطاقة استيعابية 5 أسرّة، و9 حضانات ووحدة الغسيل الكلوي التي تعمل بطاقة عددية 7 ماكينات غسيل كلوي، وحرص على الاطمئنان على مرضى الكلى ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة وتذليل العقبات.

تنك أكسجين بسعة تخزينية 5492 لتر

وجرى المرور على قسم العمليات بعدد 2 غرفة عمليات مجهزة لاستقبال العمليات الكبرى والعمليات ذات المهارة وقسم الأشعة والذي يتوفر به خدمات الأشعة المقطعية، والموجات الصوتية والأشعة العادية ورسم القلب، كما تفقد تنك الأكسجين الخاص بالمستشفى وسعته التخزينية 5492 لتر مكعب وبنك الدم الخاص بالمستشفى وجميع أقسام الداخلي بالمستشفى والعيادات الخارجية.

ووجه وكيل وزارة الصحة بتقديم الخدمات الطبية الشاملة للمرضى، وحرص على متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالمستشفى خلال شهر يونيو 2023 والاطلاع على أعداد القوى البشرية من أطباء وتمريض وفنيين، كما وجه بزيادة عدد الأطباء لدعم المستشفى من تخصصات الطوارئ وخصوصا العناية المركزة والأشعة عن طريق الاستعانة بوزارة الصحة من خلال التعاقدات، وكذلك التمريض بأقسام الطوارئ عن طريق تدوير القوة البشرية، وخصوصا العناية المركزة، بما يتناسب مع عدد الحالات المترددة، ورفع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأقسام والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات.