ضبط 351 متهما بالاتجار في المخدرات.. وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا المخدرات:

ضبط 327 قضية مواد مخدرة .. بإجمالى 351 متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت 117.453 كيلو جرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 40.800 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 18.316 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 27.100 كيلو جرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 4.685 كيلو جرام.

كمية من مخدر الآيس وزنت 1.285 كيلو جرام.

كمية من مخدرالإستروكس وزنت 1.333 كيلو جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 925 جرام.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 75 جرام.

كمية من مخدر الكوكايين وزنت 55 جرام.

عدد 2242 قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:

ضبط 179 قطعة سلاح نارى بحوزة 161 متهم .. وذلك على النحو التالى :

رشاش

22 بندقية آلية .

21 بندقية خرطوش .

10 طبنجات .

125 فرد محلى .

589 طلقة مختلفة الأعيرة.

30 خزينة متنوعة.

ضبط 246 قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 84153 حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

340 حكم جناية.

27092 حكم حبس جزئى.

4562 حكم حبس مستأنف.

41338 حكم غرامة.

10821 مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية:

ضبط 2 تشكيل عصابى ، ضما 4 متهمين ، إرتكبوا 13 حادث متنوع.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين:

ضبط 32 متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة:

ضبط 19 متهم .

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة :

ضبط 314 دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط 24774 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين:

فحص 62 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 12 منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.