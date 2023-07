عالم الزلازل الهولندي يحذر من هزة أرضية مدمرة خلال الأيام المقبلة.. أين موقعها؟

حذر عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، اليوم الاثنين، من وقوع هزة أرضية مدمرة مرتبطة بحركة الكواكب خلال الأيام القليلة المقبلة.

Atmospheric fluctuations may indicate a major seismic event near one of these regions in the next few days. Lunar geometry yesterday and today also indicates the potential for a major #earthquake. https://t.co/AeMIjdtvdW