عالم الزلازل الهولندي يحذر من هزة أرضية مدمرة خلال الأيام المقبلة.. أين موقعها؟

حذر عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، اليوم الاثنين، من وقوع هزة أرضية مدمرة مرتبطة بحركة الكواكب خلال الأيام القليلة المقبلة.

Atmospheric fluctuations may indicate a major seismic event near one of these regions in the next few days. Lunar geometry yesterday and today also indicates the potential for a major #earthquake. https://t.co/AeMIjdtvdW — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) July 1, 2023

تحذيرات عالم الزلازل الهولندي

وغرد عالم الزلازل الهولندي، على موقع التدوينات الصغيرة تويتر، متنبأ بوقوع زلزال كبير خلال الأيام المقبلة قرب استراليا، وذلك بعد نشره على صفحته الشخصية تحديث حركة الكواكب وارتباطها بالزلازل.

توقعات عالم الزلازل الهولندي

The region at #Tonga was marked exactly 6 days ago (and discussed in the video). #earthquake https://t.co/4wTAWwmJBw — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) July 2, 2023

ويذكر أنه قد وقع زلزال قوي بشدة 6.9 درجة على مقياس ريختر أمس الأحد في منطقة تونجا بالمحيط الهادي، وذلك بعد أن حذر منه عالم الزلازل الهولندي قبل 5 أيام على حسابه الرسمي علي تطبيق «تويتر».