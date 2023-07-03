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عالم الزلازل الهولندي يحذر من هزة أرضية مدمرة خلال الأيام المقبلة.. أين موقعها؟

كتب:

سارة ثروت
11:32 ص | الإثنين 03 يوليو 2023
عالم الزلازل الهولندي

عالم الزلازل الهولندي

حذر عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، اليوم الاثنين، من وقوع هزة أرضية مدمرة مرتبطة بحركة الكواكب خلال الأيام القليلة المقبلة.

تحذيرات عالم الزلازل الهولندي

وغرد عالم الزلازل الهولندي، على موقع التدوينات الصغيرة تويتر، متنبأ بوقوع زلزال كبير خلال الأيام المقبلة قرب استراليا، وذلك بعد نشره على صفحته الشخصية تحديث حركة الكواكب وارتباطها بالزلازل.

توقعات عالم الزلازل الهولندي

ويذكر أنه قد وقع زلزال قوي بشدة 6.9 درجة على مقياس ريختر أمس الأحد في منطقة تونجا بالمحيط الهادي، وذلك بعد أن حذر منه عالم الزلازل الهولندي قبل 5 أيام على حسابه الرسمي علي تطبيق «تويتر».

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بقلم سارة ثروت