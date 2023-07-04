زلزال بحر قزوين يضرب أذربيجان.. قوته وصلت إلى 5.7 درجة

مع كثرة الهزات الأرضية التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية، أعلن مركز رصد الزلازل في أذربيجان، وقوع زلزال بحر قزوين على عمق وصل إلى 35 كيلومترًا تحت سطح البحر، علي بعد 46 كيلومترًا شمال شرق مدينة خاشماز.

زلزال بحر قزوين

وضرب زلزال بحر قزوين في أذربيجان بقوة شديدة بلغت 5.7 درجة على مقياس ريختر تسببت في اهتزاز المنازل والسيارات وجميع الممتلكات، اذ دفع السكان الي ترك منازلهم و الشعور بالهلع والخوف، ووفقًا لوكالة أنباء رويترز، لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو إصابات جراء الزلزال.

زلزال روسيا

ولم يكن زلزال بحر قزوين الوحيد الذي جرى تسجيله اليوم، فسجل المعهد الفيدرالي الروسي للجيوفيزياء، هزة أرضية بلغت شدتها 4.9 درجة على مقياس ريختر، بمنطقة أوست-كامتشاتسك في كامتشاتكا أقصى شرق روسيا.

وبحسب موقع قناة روسيا اليوم، الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات وعلى بعد 28 كيلومترًا من قرية أوست-كامتشاتسك.