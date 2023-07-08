ضبط 4 لصوص بحوزتهما مسروقات متنوعة في القاهرة 

وصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وبحوزتهما (جوال بداخلة كمية من الأسلاك الكهربائية - مقص معدنى - زراديه - فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار).

سرقة الأسلاك من داخل عقار تحت الإنشاء

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بسرقة الأسلاك من داخل عقار تحت الإنشاء تابع لإحدى شركات البناء كائن بدائرة القسم، كما أضافوا بحيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما، وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الأسلاك الكهربائية من داخل الوحدات السكنية تحت الإنشاء الكائنة بدائرة القسم بأسلوب القص والسحب من داخل الحوائط باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، واعترفا بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

- ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزته (عدد 2 هاتف محمول) مجهولين المصدر حال محاولته بيعهما لصاحب محل بيع هواتف محمولة كائن بدائرة القسم بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب النشل، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات عدد 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الهاتفان وتهماه بالسرقة.

- ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (عدد 2 عداد مياه، 2 شاسيه عداد مياه)، وكذا أدوات عدة عبارة عن (مفك صليبه، بنسة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة عدادات المياه من داخل المساكن بأسلوب الفك باستخدام الأدوات المضبوطة، واعترف بارتكاب عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب وأن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع السرقة.