إحالة عصابة سرقة محولات الكهرباء في القطامية للمحاكمة

قررت جهات التحقيق إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة محولات الكهرباء في القطامية للمحاكمة، بعدما تبين من خلال التحقيقات وتحريات الشرطة ارتكاب المتهمين للجريمة في القطامية.

تفاصيل واقعة السرقة في القطامية

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما قام رجال الشرطة بمنطقة القطامية بضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، حال شروعهم في سرقة بارات نحاس خاصة بأحد محولات الكهرباء الكائنة بدائرة القسم.

وبضبط المتهمين عثر رجال الشرطة بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين، كما عثر بحوزتهم على الأدوات والمعدات المستخدمة لارتكاب الواقعة، بالإضافة إلى سلاح أبيض ودراجة نارية ملك أحدهم.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بشروعهم في ارتكاب الواقعة باستخدام الأدوات والمعدات المضبوطة والمواد المخدرة بقصد التعاطي.

العقوبة القانونية المتوقعة على المتهمين

أما عن العقوبة القانونية، أوضح حسن شومان المحامى بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقًا لنص المادة 313 منه كالتالي: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات».

وأضاف أنّ المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».