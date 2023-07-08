ضبط 12968 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1771 قضية متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 12968 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، خلال 24 ساعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 152 قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 53 قضية متنوعة وضبط كل المخالفات وأبرزها (مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص – إضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).