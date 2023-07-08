ضبط حشيش وهيروين بنصف مليون جنيه بحوزة 3 تجار مخدرات في الإسماعيلية والشرقية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام - الأمن المركزي) ومديريتي أمن (الإسماعيلية – الشرقية) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتي مركزي شرطة (القصاصين – بلبيس) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وضبطهم على النحو التالي:

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (أحد الأشخاص وشقيقه «لهما معلومات جنائية») حال استقلالهما سيارة بالقرب من مسكنهما بدائرة مركز شرطة القصاصين، وبحوزتهما (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

مديرية أمن الشرقية

ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة بلبيس.. وبحوزته (12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1.200 كيلوجرام – سيارة - مبلغ مالي – هاتف محمول).

ضبط (إحدى السيدات، لها معلومات جنائية) حال تواجدها بمحيط سكنها بدائرة مركز شرطة بلبيس.. وبحوزتها (كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 475 ألف جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.