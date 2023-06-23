الأمن العام يضبط سيدة بحوزتها كمية من المخدرات في الإسماعيلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط سيدة مقيمة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، حال وجودها بمسكنها، وبحوزتها 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، و50 كيلو جرام لمخدر الهيدرو.

واعترفت المتهمة بحيازتها المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة نشاطها الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليونين و600 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.