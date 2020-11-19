بريد الوطن.. تغطية المسطحات المائية لها ٥ فوائد

معلوم أن المجارى المائية التى تشمل الترع والبحار والأنهار ومصارف الصرف الصحى المكشوفة هى أحد أهم أسباب ضياع المياه، حيث إن نسبة ليست بالقليلة من المياه تذهب بدون فائدة بسبب البخر وسوء الاستخدام، أضف إلى ذلك أننا نهدر نحو 4 مليارات متر مكعب مياه فى البحر الأبيض المتوسط! فضلاً عن ترك المسطحات المائية دون تغطية ما يتسبب فى تلوث المياه العذبة بالمخلفات الصناعية والعضوية، وبالتالى انتشار الأمراض كالفشل الكلوى والفيروسات الكبدية وغيرها والتى تكلف الأسرة المصرية والدولة مليارات الجنيهات فى العلاج، وكذلك فى تطهير تلك المسطحات. ومع عدم تغطية مصرف بحر البقر ١٦٠ كيلومتراً، وكتشنر ٧٠ كيلومتراً ومصرف البطس ٦٠ كيلومتراً وغيرها، تنتشر الأمراض والحشرات وتلوث الهواء، وكل ما سبق ممكن أن يتحول إلى إيجابيات وفوائد عظيمة، إذا ما كانت هناك خطة قومية لتغطية بعض من تلك المسطحات المائية، كيف ذلك؟ أولاً تغطية الترع ذات الاتساع القليل، والتى تنتشر داخل المزارع والحقول والقرى سوف تزيد فى توسعة الطرق، ويمكن استغلال بعضها فى الزراعة. أما الترع والمصارف الأكثر اتساعاً فتغطَّى بأنابيب تحت الأرض أو من خلال صبة خرسانية. كل هذا سيمنع تسرب وتلوث المياه والأمراض والمليارات التى تُصرف فى العلاج والتطهير السنوى والذى يشوه البيئة ويتلف مساحات كثيرة من الطرق. أضف إلى هذا أننا نستطيع البناء على المسطحات المغطاة، مدارس ووحدات صحية ومساكن وخلافه، وبذلك ستحل مشكلات كثيرة وسنحصل على فوائد عظيمة.

أ. د. سعيد السيد عبدالغنى

أستاذ بكلية العلوم - جامعة بنها

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