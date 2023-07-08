ضبط 11 تاجر مخدرات بحوزتهم هيروين وحشيش وأسلحة في حملة مكبرة

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام - الأمن المركزي) ومديرتي أمن (الإسماعيلية – القليوبية) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر مراكز شرطة (أبوصوير – الإسماعيلية – التل الكبير – شبين القناطر) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم السبت، إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطهم على النحو التالي:-

مديرية أمن الإسماعيلية

- ضبط (ثلاثة أشخاص لإثنين منهما معلومات جنائية) حال استقلالهم سيارتين بالقرب من مسكنهم بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 4,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الأيس «الشابو» وزنت 1,500 كيلو جرام – عدد 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالي – طبنجة صوت - عدد من الطلقات لذات العيار - 6 هواتف محمولة – ميزان حساس – رادع كهربائي).

- ضبط (إحدى السيدات) حال تواجدها بمحيط سكنها بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزتها (كمية من مخدر الهيروين وزنت 3 كيلوجرامات – كمية من مخدر الأيس «الشابو» وزنت 2 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي – هاتف محمول).

- ضبط (3 أشخاص يحمل أحدهم جنسية إحدى الدول، لأحدهم معلومات جنائية) حال استقلالهم دراجة نارية بدون لوحات معدنية بمحيط سكنهم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الأيس «الشابو» - كمية من مخدر البودر– عدد 2 سلاح أبيض – ميزان حساس - مبلغ مالى – عدد 3 هاتف محمول).

مديرية أمن القليوبية

- ضبط (3 أشقاء لهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بمنطقة سكنهم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وبحوزتهم (كمية من مخدر الأيس «الشابو» وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول – ميزان حساس).

- ضبط (أحد الأشخاص وشقيقه لأحدهما معلومات جنائية) حال تواجدهما أمام مسكنهما بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,735,000 جنيه تقريبًا).