ضبط مخدرات بقيمة 36 مليون جنيه في حيازة تشكيل عصابي بالدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة بالدقهلية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم المخدرات والرصد المبكر لمحاولات ترويجها والتصدي لها في مهدها وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية للعناصر الإجرامية الضالعة في تلك الجريمة.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية ضلوع تشكيلا عصابيا يضم 3 أشخاص يقيمون بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية، في الإتجار بالأقراص والمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم مليون قرص من عقار الكبتاجون المخدر و24 كيلو من مخدر الهيدرو ومبالغ مالية، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 36 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.