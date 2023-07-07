«الداخلية»: ضبط 335 قضية مخدرات و195 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 83 ألف حكم

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط 335 قضية مواد مخدرة بإجمالي 361 متهم ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 122,397 كيلو جرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 40,600 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 17,483 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 16,420 كيلو جرام.

كمية من مخدرالإستروكس وزنت 4,430 كيلو جرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 2,080 كيلو جرام.

كمية من مخدر الآيس وزنت 1,369 كيلو جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 450 جراما.

كمية من مخدر الكوكايين وزنت 200 جرام.

2552 قرصا مخدرا.

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط 195 قطعة سلاح نارى بحوزة 181 متهم، وذلك على النحو التالي:

17 بندقية آلية.

25 بندقية خرطوش.

7 طبنجات.

146 فردا محليا.

345 طلقة مختلفة الأعيرة.

25 خزينة متنوعة.

ضبط 206 قطع سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ 83598 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى:

345 حكم جناية.

27100 حكم حبس جزئى.

4493 حكم حبس مستأنف.

41265 حكم غرامة.

10395 مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية:

ضبط تشكيلين عصابيين ضما 5 متهمين، ارتكبا 10 وقائع سرقات متنوعة.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 39 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 15 متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 258 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 23868 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 63 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 13 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.